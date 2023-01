I consiglieri di 'Noi Campani': apertura al dialogo dal sindaco Confronto a Palazzo Mosti "esposte questioni amministrative e politiche, valuteremo esito nel tempo"

“Abbiamo esposto al Sindaco Clemente Mastella le nostre considerazioni politico-amministrative per il rafforzamento dell’azione della maggioranza alla guida del Comune di Benevento. Un momento di confronto costruttivo, aperto e leale nel quale abbiamo riscontrato, come già avvenuto nei giorni scorsi, disponibilità e grande apertura al dialogo da parte del Sindaco”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali del gruppo Noi Campani Marcello Palladino, Francesco Farese e Alboino Greco in seguito all’incontro avvenuto ieri mattina a Palazzo Mosti.

“Le tematiche poste all’attenzione - spiegano i consiglieri – mirano a una più intensa condivisione nell’azione amministrativa fra la Giunta ed i consiglieri, a un rapporto maggiormente collaborativo ed incisivo con la macchina amministrativa ed in particolare con l’operato di dirigenti e funzionari, alla collegialità nella programmazione amministrativa, alla sinergia con gli enti strumentali.

Il sindaco Mastella ha raccolto le nostre istanze e proposte. Siamo fiduciosi pertanto che si possa proseguire, con tutta la maggioranza, in questa analisi amministrativa e dare nuovo slancio all’azione adottando le idonee soluzioni per rafforzarne l’efficacia. Con atteggiamento costruttivo, ma deciso, valuteremo nel tempo - concludono i consiglieri Farese, Greco e Palladino - l'esito delle nostre istanze”.