Allerta meteo: Mastella chiude scuole per due giorni

Con l'allerta arancione arriva lo stop alle scuole a Benevento, come annunciato dal sindaco Mastella: " Ho firmato ordinanza di chiusura per due giorni delle scuole , parchi ,Villa comunale e cimitero a seguito di avviso della protezione civile . L’ allerta e ‘ arancione . Dalle 9 di domani alle 9 del giorno dopo. Ho disposto che la struttura comunale mercoledì faccia una verifica di eventuali danni . Tutti prestino attenzione alle condizioni climatiche ed agli effetti che producono . Evitate di stare sotto i tetti e dico di uscire solo se necessario . Agli studenti di studiare comunque: leggere un libro non fa male , anzi"