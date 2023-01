Fratelli d'Italia: boom di tessere nel Sannio. "Triplicati gli iscritti" "Già 51 tra sindaci, assessori e consiglieri comunali sanniti hanno aderito al partito"

Una campagna di tesseramento molto positiva quella di Frtatelli d'Italia, secondo i componenti del partito:

“Siamo felici di annunciare - si legge nella nota del Coordinamento di FdI - che il tesseramento 2022 si è concluso con successo, raddoppiando gli iscritti del 2021 e addirittura triplicando quelli del 2020, arrivando a contare 499 tessere per l'anno 2022. Sono tanti gli amministratori locali che hanno scelto Fratelli d'Italia in provincia di Benevento, ben 51 tesserati fra sindaci, assessori e consiglieri comunali di tutta la provincia. Grande entusiasmo anche nell'apertura di circoli cittadini, attualmente 29 in tutta la provincia, con nuove richieste che arrivano giornalmente per costituirne di nuovi. Una crescita straordinaria, risultato del costante lavoro sul territorio e dell'elezione al Senato di un nostro diretto rappresentante, il Coordinatore provinciale Domenico Matera, coadiuvata egregiamente dal responsabile tesseramento Francesco Mazzini. Ringraziamo quanti hanno scelto Fratelli d'Italia, certi che il 2023 sarà un anno di ulteriore rafforzamento in Italia e sul territorio”.



Si dichiarano soddisfatti anche i vicecoordinatori provinciali di Fratelli d'Italia Sannio, Alessio Ermenegildo Scocca e Pietrantonio Mauriello: “Sicuramente il trend nazionale è positivo per il nostro partito, ma i numeri in provincia di Benevento ci consentono di essere felici del lavoro svolto quotidianamente sul territorio. Nel 2023 puntiamo a incrementare ulteriormente questi dati ma soprattutto a radicarci ulteriormente in tutto il Sannio. Rileviamo tutti i giorni che sono tanti i cittadini che cercano risposte ai tanti problemi della nostra provincia o che vorrebbero partecipare attivamente alle nostre attività. Fratelli d'Italia è una grande famiglia, non lasceremo indietro nessuno”.