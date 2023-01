Emergenza sanità nel Sannio, l’appello di Sguera (Azione) “Facciamo squadra per tutelare un diritto essenziale alla comunità”

“Ambulanze ferme, barelle che mancano, polemiche sui concorsi e sulle assunzioni, operatori aggrediti: sono troppe le spie accese a segnalare le problematiche della sanità nel Sannio. E’ ora che la politica e le istituzioni, assieme e senza sterili e inutili divisioni, si facciano carico della questione”.

Così in una nota Vincenzo Sguera, coordinatore provinciale di ‘Azione’ e consigliere comunale.

“E’ evidente che oggi è in discussione la qualità di un servizio essenziale a tutta la comunità. E se è vero che non esistono soluzioni facili per problemi complessi è altrettanto vero che non saranno inerzia e assuefazione a determinare un miglioramento della situazione. Né si riveleranno utili alla causa gli attacchi a una o all’altra parte politica, considerando pure che tutti i partiti oggi sono coinvolti in un’esperienza di governo: chi al Comune e alla Provincia, chi alla Regione, chi a palazzo Chigi. Da segretario provinciale di ‘Azione’, allora, lancio un appello a tutte le forze politiche: confrontiamoci e decidiamo insieme cosa fare, quale forma di mobilitazione portare avanti. Perché fermi e in silenzio non possiamo restare”.

“Come prima iniziativa, - conclude Sguera – mi farò promotore di una convocazione bipartisan di un Consiglio Comunale sull’emergenza sanità. Non per puntare il dito contro qualcuno ma per discutere e condividere proposte serie, concrete e realizzabili da portare all’attenzione dei vari livelli di governo”.