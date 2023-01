Sondaggio Noto, Mastella: i risultati positivi stimolo per fare meglio Il sindaco commenta indagine che conferma gradimento dei cittadini sull'operato dell'amministrazione

"I risultati della ricerca di Noto Sondaggi mi incoraggiano a proseguire nell'attività amministrativa. Leggere che molto più della metà dei cittadini (il 62 per cento) nutre un giudizio positivo sul mio operato è uno stimolo personale ma anche un tonificante per tutta l'amministrazione comunale", così il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo la pubblicazione sulla stampa dei risultati di una ricerca demoscopica di Noto Sondaggi.

"Il sessanta per cento dei beneventani sarebbe pronto a rivotarmi. E' un dato confortante che aiuta a superare con serenità le difficoltà generali, qualche ostacolo inevitabile e le malignità alimentate con un pizzico di malizia. La stima che i beneventani continuano a tributarci, i giudizi positivi su qualità della vita, vivacità culturale e decoro della città non devono appagarci, ma stimolarci a fare meglio nel prossimo futuro", conclude Mastella.