Paolucci (Fdi): "Da Matera passerelle vetero berlusconiane: parli di politica" "Toni trionfalistici sulle tessere: ma il partito delle tessere è sempre meccanismo negativo"

All'intervento dei vertici locali di Fratelli d'Italia che hanno rivendicato gli ottimi numeri del tesseramento replica Federico Paolucci, responsabile regionale per la aree interne del partito della Meloni:

"Leggo di toni trionfalistici del mio partito sul numero delle tessere raggiunto. Non voglio speculare sulla semplice considerazione che chi si trova, senza che sia merito suo, ma sull'onda nazionale a duplicare le tessere dello scorso anno mentre il partito ha decuplicato i voti, dovrebbe farsi qualche domanda e, se ne è capace, darsi qualche risposta. Ma non interessa questo perché il partito delle tessere è sempre un meccanismo negativo, soprattutto quando è partito di governo e soprattutto quando non si esprime in altro modo se non sul piano organizzativo".

"Nessun intervento politico, nessuna riunione dopo le elezioni, se non passerelle paramassoniche in via Perasso, nessun dibattito. Abbiamo costruito, negli anni, con sacrificio ed abnegazione, una realtà che era anche una comunità, ma anche un incubatore di progetti politici, ora stiamo alla propaganda vetero berlusconiana. Non è un caso.. Matera si dimettesse da Presidente provinciale, come aveva promesso, dopo aver organizzato un grande momento di incontro programmatico sul Sannio (che è più esteso dell'area Bucciano-Bonea, governata dai sindaci Matera-Roviezzo), sulle aree interne, sull'autonomia differenziata, sulle alleanze di territorio. Questi spot danneggiano il partito e disorientano gli elettori".