Maltempo, Mastella: si torna a scuola se l'allerta resta gialla Il sindaco: prosegue la conta dei danni, lavoriamo per risolvere le criticità

"Se la protezione civile nella zona di Benevento conferma, per domani, che la nostra area territoriale è gialla, si torna alla normalità e quindi le scuole ad ora riaprono".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella sul maltempo che sta imperversando nella zona di Benevento.

"Per il resto - prosegue il primo cittadino - stiamoa lavorando, con tutte le altre istituzioni, per continuare nella ricognizione dei danni, per stare in allerta costante e vedere il da farsi per il dopo. Intanto grazie alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale, ai volontari della protezione civile, della Misericordia, ai miei più stretti collaboratori".

Infine il sindaco conclude con una riflessione: "Il tempo climatico è cambiato e questi fenomeni una volta straordinari, sono diventati, ahimè, quasi drammatica routine".