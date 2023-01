Crollo cimitero, Forza Italia: "Ora solidarietà, ma dopo si farà chiarezza" Il coordinamento cittadino: "Recuperare feretri al più presto: preoccupati per altra ala a rischio"

Interviene anche il coordinamento di Forza Italia di Sant'Agata de'Goti, composto da Mario Meccariello, Maria Razzano, Lorenzo Della Ratta, Giannetta Fusco, Antonello Grasso e Salvatore Pollastro in merito alla frana che ha visto coinvolta un'ala del cimitero: “Ai cittadini coinvolti in questa dolorosa vicenda la nostra vicinanza umana e politica. Ci auguriamo che le operazioni di recupero dei feretri si accelerino e si completino nel più breve tempo possibile. Esprimiamo preoccupazione anche per l’altra fascia cimiteriale che con il passare del tempo è a rischio erosione.

"Ringraziamo le autorità civili e militari che a vario titolo stanno operando in queste ore. Un doveroso ringraziamento all’onorevole Francesco Maria Rubano, per la sinergia tempestiva che ha generato con la Prefettura e con la locale stazione dei Carabinieri finalizzata ad accelerare e a monitorare le operazioni in corso. Sinergia tutt’ora attiva anche mediante la sua presenza personale sul luogo. Oggi la politica deve operare in maniera costruttiva creando sinergia e trasferendo vicinanza ai cittadini. Al termine della conclusione di tutte le attività, quale gruppo politico parteciperemo alla fase di chiarezza e di giustizia che una vicenda grave come questa merita di avere.

Sugli aspetti legati ad un’azione di prevenzione non solo nell’intervento di messa in sicurezza, per correttezza, ci soffermeremo successivamente. Ora il silenzio nel dibattito politico, la vicinanza umana e la sinergia istituzionale, rappresenteranno la nostra condotta corretta e costruttiva.“