Gestione servizio idrico, De Pierro: "Accuse infondate da De Pierro" Il vicesindaco: "I tempi delle deliberazioni sono stati diretti da Napoli"

“Dobbiamo respingere come ingenerose e infondate le accuse mosse all’amministrazione comunale dal consigliere di opposizione Luigi Perifano. Nessuna fretta, nessuna smania: stiamo seguendo un indirizzo normativo e temporale che proviene dal presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Se mettere in pratica il cronoprogramma stabilito dalla Giunta regionale inquieta la minoranza ce ne faremo una ragione, ma almeno muovano gli addebiti all’indirizzo giusto. I tempi delle deliberazioni sono stati dettati da Napoli: questa è un’evidenza, non un’opinione”, così in una nota di replica al consigliere Perifano il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro.



“Ricordiamo all’opposizione che sono numerosi i Consigli comunali, anche di segno politico contiguo a quello del consigliere Perifano, che hanno approvato in Consiglio le delibere che agevolano la transizione verso il regime normativo stabilito, anche in questo caso, dalla Regione.

Meraviglia poi che Perifano si lasci trascinare nel vortice polemico e populistico: nessuna decisione è stata presa da quattro amici al bar come lascia intendere maliziosamente, ma tutte sono state ratificate dal Consiglio distrettuale al quale partecipano esponenti del Pd e indicati dalla minoranza a Palazzo Mosti e che è stato regolarmente eletto esattamente per assumere le decisioni che sta prendendo nei tempi dovuti e richiesti. Evitino le opposizioni poi di giocare con la storia della città: i privati gestiscono l’acqua a Benevento da parecchi lustri e hanno continuato a farlo, senza che nessuno si scandalizzasse, anche quando c’erano amministrazioni che ricevevano l' apprezzamento e il sostegno del consigliere Perifano. E’ addirittura paradossale l’accusa del dibattito negato: il provvedimento arriva domattina in Consiglio, ovvero il luogo del dibattito politico-amministrativo per antonomasia. Oggi invece la parte pubblica – conclude il vicesindaco di Benevento – avrà la maggioranza nel pacchetto societario: una svolta che questa amministrazione può rivendicare senza tema di smentita”.