De Lipsis nominato consigliere delegato alle politiche sanitarie "Pronto a dare il mio contributo fattivo"

"Ringrazio il sindaco di Benevento Clemente Mastella per aver firmato ieri il decreto sindacale che mi designa quale delegato alle politiche sanitarie per l'amministrazione comunale di Benevento", così il consigliere comunale Luca De Lipsis all'indomani della nomina ricevuta da Mastella.

"Sono consapevole della delicatezza della materia e tenterò di mettere al servizio della città e dell'Amministrazione soprattutto le mie competenze professionali di medico ospedaliero in servizio. Con l'assessore Alessandro Rosa, amico e collega, che mi ha egregiamente preceduto in questa esperienza collaboreremo in maniera fattiva anche per le strette connessioni tra i temi dell'ambiente e quelli della salute". "L'attenzione e l'interesse mostrati dal Sindaco sui temi della sanità e dell'efficienza dell'assistenza ospedaliera in queste ultime settimane mi stimolano a cominciare da subito a fornire a lui e all'amministrazione un contributo fattivo", conclude De Lipsis.