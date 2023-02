Panunzio: "Disservizi sportelli Banco Posta: azienda intervenga" "Diverse segnalazioni da utenti: limitare al minimo i disagi"

"Ho ricevuto diverse segnalazioni per disservizi che riguardano il funzionamento degli sportelli Banco Posta, in diverse zone della città di Benevento", così in una nota il consigliere comunale e provinciale Umberto Panunzio. "In particolare - spiega Panunzio - questi disagi si sarebbero verificati presso gli sportelli del rione Libertà, ma segnalazioni giungono anche da altri rioni cittadini. Invito Poste Italiane a risolvere questi malfunzionamenti nel minor tempo possibile - conclude il consigliere Panunzio - per lenire i disagi arrecati soprattutto alla popolazione anziana della città, altrimenti costretta a vere peripezie per fruire dei servizi o a interminabili file per fruire di quelli funzionanti".