Trotta Bus: amministrazione paga stipendi di gennaio Attivata procedura dei poteri sostitutivi. Mastella e Ambrosone: "Già trasmessi mandati"

Via libera al pagamento dello stipendio del mese di gennaio per i dipendenti di Trotta bus service. I pagamenti sono stati disposti dall'Amministrazione comunale mediante l'attivazione della procedura dei poteri sostitutivi.

Lo rendono noto il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone: "I mandati di pagamento sono stati già trasmessi agli istituti bancari per ogni singolo dipendente. Il Comune in attesa dell'accertamento definitivo, previsto entro 30 giorni dalla richiesta, della regolarità contributiva di Trotta bus service, ha anticipato i tempi nelle more della conclusione delle procedure che sono in capo all'Inps e ha utilizzato lo strumento previsto dalla legge per consentire ai lavoratori di percepire gli stipendi prima della conclusione dell'iter dell'Istituto previdenziale", concludono il sindaco e l'assessore.