Pd: "Scuole al freddo: situazione intollerabile. Si convochi Commissione" Il gruppo Dem al Comune: "Non si può accettare che freddo ostacoli diritto allo studio"

Il gruppo Pd del Comune di Benevento interviene sulle condizioni di alcune scuole della città: “Giungono da più scuole del Capoluogo segnalazioni relative a termosifoni guasti, impianti di riscaldamento non o mal funzionanti, situazioni di difficoltà per le basse temperature di questi giorni. In alcuni istituti, come riportato dagli organi di informazione, sia gli studenti che il corpo docente e dei lavoratori hanno scelto di continuare le lezioni ma tenendo addosso giubbotti, guanti, cappelli e sciarpe. Una situazione evidentemente intollerabile. Chiediamo dunque la convocazione ad horas della commissione Istruzione del Comune di Benevento per cercare di trovare soluzioni immediate a un problema che rischia di creare ulteriori disagi alle scuole della Città. Non possiamo accettare che pure l’abbassamento delle temperature – assolutamente prevedibile in questo periodo – possa rappresentare un ostacolo alla piena fruizione del diritto allo studio”.