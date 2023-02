Sandomenico: "Candidarmi a Sindaco di Montesarchio? Disponibile se c'è progetto" "Ho riflettuto: mi entusiasma farlo con un'idea inclusiva, partecipata, accogliente"

Carmelo Sandomenico, ex amministratore comunale e stimato avvocato mette a disposizione la propria esperienza per il paese, in vista delle comunali che si svolgeranno a breve.

In una nota infatti l'avvocato montesarchiese spiega: «Credo sia giunto il momento di fare chiarezza, in modo diretto e sereno. Un chiarimento divenuto ormai necessario, anche per aiutare il dibattito ed il confronto che in queste settimane si sta svolgendo a Montesarchio tra le diverse forze politiche e tra le tante persone che sono sinceramente interessate al futuro della nostra Comunità.



Sono estremamente orgoglioso e felice di offrire alla città di Montesarchio la mia disponibilità a presentarmi quale candidato Sindaco in vista delle prossime elezioni. Ci sono con assoluta convinzione ed altrettanta determinazione.



Per la verità, ho riflettuto a lungo prima di sciogliere la riserva ed accettare l’invito di tanti cittadini, anche perché chi mi conosce sa bene quanto, per carattere, sia portato a meditare ed attendere prima di prendere una decisione importante, ma poter dare una mano alla mia Comunità, farlo in prima persona e nel ruolo più impegnativo, mi ha talmente entusiasmato che non ho avuto più dubbi a rispondere sì e a farlo con tanta gioia nel cuore.



In questa fase, vorrei sottolineare solo una cosa alla quale tengo particolarmente e che desidero sia chiara sin dall’inizio: sono disponibile a guidare un progetto politico che dovrà essere inclusivo, accogliere e mai escludere, partecipato, in cui tutti si sentano pienamente attori e protagonisti, perché solo così aiuteremo le giovani generazioni ad impegnarsi per il bene di Montesarchio».