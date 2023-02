"La Regione contro i tagli dell'autonomia": l'incontro sulla scuola a Benevento Il confronto alla Rocca dei Rettori

“A difesa della Scuola. La Regione Campania contro i tagli dell’autonomia differenziata”. Sarà questo il tema al centro dell’iniziativa promossa dal gruppo Pd del Consiglio regionale della Campania e dal Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo.

L’evento è in programma per venerdì 17 febbraio, alle ore 12, presso l'Aula Consiliare della Rocca dei Rettori a Benevento e fa seguito alla "mobilitazione avviata dalla Regione Campania per salvare la Scuola Pubblica".

Interverranno: Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania e Lucia Fortini, Assessore alla Scuola della Regione Campania.

“Le preoccupazioni per il futuro della scuola pubblica – spiega Mortaruolo – interessano soprattutto le aree interne come quella sannita. Per questo insieme al Gruppo PD del Consiglio regionale della Campania ho fortemente voluto questo incontro con l’Assessore Fortini per ribadire che la Regione Campania è al fianco degli Amministratori locali, dei Dirigenti scolastici, dei docenti, del personale scolastico, delle organizzazioni sindacali, degli studenti, dei genitori in questa battaglia di civiltà. Bisogna attivare, insieme, tutte le iniziative utili finalizzate a scongiurare le riduzioni irresponsabili del dimensionamento scolastico sia in termini di servizi che di personale, le quali avranno esiti allarmanti e irreversibili soprattutto nelle zone disagiate e nelle aree interne”.