La Lega di Benevento controcorrente: "Autonomia? E' un bene: basta piagnistei" La segreteria provinciale: "Chi la osteggia ha paura di fallire: basta assistenzialismo statale"

La Lega di Benevento rivendica il progetto di autonomia differenziata: "L’autonomia premia chi spende meno e meglio. L’amministratore che la osteggia è certamente timoroso di fallire perché non vuole comprendere che essere eletti non significa avere superato un concorso o vinto alla lotteria, bensì impegnarsi per il bene della collettività che ti ha premiato nelle urne sul programma che avrai approntato e che ti sarai impegnato ad attuare".

L'esempio utilizzato è quello della sanità: "Se in Campania e nel Sannio, ad esempio, abbiamo improvvisazioni nell’assistenza sanitaria e nella organizzazione di ospedali e strutture di prossimità, con paura anche di accedere al Pronto Soccorso dove sia pazienti che operatori sanitari rischiano quotidianamente la incolumità personale, se non c’è settimana in cui non si registri caos nei trasporti pubblici, nella scuola e nello smaltimento dei rifiuti urbani, se ancora nel 2023 un treno impiega circa due ore per congiungere il capoluogo di provincia a quello di regione, la responsabilità è di chi propone l’autonomia differenziata o di chi ci governa?"

Nulla di deciso in ogni caso: "Il centro destra ha posto il tema tra gli obiettivi strategici e ne sta discutendo con enti locali e parti sociali perché è bene chiarire che nulla è stato ancora definito e tutto è perfettibile, se l’intenzione è misurarsi con la realtà e con i problemi del Paese, altrimenti la mera contestazione è l’ennesimo alibi degli incapaci e dei politicanti di professione, preoccupati del tramonto delle loro spesso immeritate fortune. Certamente saranno previsti criteri di raccordo tra le diverse aree in modo da consentire soprattutto in una prima fase a tutte di progredire progressivamente. Basta all’assistenzialismo statale ed ai contributi a pioggia senza progettualità, chi governa deve prendersi la responsabilità di scelte e di organizzazione contenendo la spesa pubblica e sfruttando le risorse del proprio territorio, senza i continui piagnistei tipici di chi sfugge ai propri compiti. L’alternativa è ammettere il proprio fallimento e lasciare le poltrone, unico elemento di collante di chi si è lanciato in insulse invettive populiste".

E poi il no all'autonomia è un tema del centrosinistra: "Basti pensare che il Comune di Benevento ha convocato un consiglio comunale sull’argomento con proposta firmata da tutte le sinistre, sia di maggioranza che di opposizione, gettando così la maschera, a ridosso di carnevale: sono divisi su tutto ma uniti solo dall’odio politico nei confronti dell’avversario, che ha un solo difetto, quello di fare e non promettere".