Alloggi popolari Capodimonte: "Lavori finiti, dopo 15 maggio la consegna" Mastella e Chiusolo: "Rispettata tempistica: in primavera speriamo di dare case ad assegnatari"

"L'Acer, con una nota ufficiale a firma del capo dipartimento di Benevento Americo Galizia, ha comunicato che sono stati ultimati i lavori per i trentadue alloggi di edilizia popolare di Capodimonte e per i venti alloggi in sottotetto". Lo rendono noto in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Politiche abitative Mariagrazia Chiusolo.



Secondo il cronoprogramma inviato all'Amministrazione lo scorso undici gennaio, ora il prossimo passaggio è il completamento del collaudo statico il 28 febbraio.

Il 15 marzo è il giorno stabilito per la fine della procedura d'accatastamento e il 30 aprile dovrebbe aver luogo l'allaccio alle reti comunali.

Il tassello definitivo con il collaudo tecnico-amministrativo è previsto per il 30 maggio. Lievi differenze temporali per i 20 alloggi in sottotetto, tra il 15 e il 30 marzo completamento del collaudo statico (inclusi gli ascensori esterni), il 15 aprile l'accatastamento e il 15 maggio il via libera al collaudo tecnico che schiuderà le porte alla consegna.



"Il rispetto della tempistica prevista per l'ultimazione dei lavori è un segnale che l'amministrazione comunale accoglie con favore. Auspichiamo che - come preventivato- in primavera la vicenda possa concludersi in maniera positiva con la consegna degli alloggi ai legittimi assegnatari", concludono Mastella e Chiusolo.