Lombardi: "Ok a piano azioni positive" Per la gestione delle risorse umane comprese le pari opportunità

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato il Piano Provinciale per le Azioni Positive 2023 – 2024 – 2025 di gestione delle risorse umane comprese le Pari Opportunità.

Il Piano, che diverrà parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nuovo programma che riunisce in un solo documento una molteplicità di altri strumenti, nasce con l’apporto dei Dirigenti Maria Luisa Dovetto e Nicola Boccalone, il contributo della Consigliera Provinciale di Pari Opportunità Rocchina Staiano, è stato sottoposto alle Rappresentanze Sindacali il 23 gennaio, ed ha acquisito il parere favorevole del Comitato Unico di Garanzia dell’Ente.

In attuazione di Direttive ministeriali finalizzate a combattere le discriminazioni sui luoghi di lavoro legate all’età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all’accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni di carriera e alla sicurezza, il Piano interviene sull’organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, la formazione e le modalità di prevenzione della corruzione.

Gli Obiettivi che il Piano vuole conseguire sono:

-programmare incontri della Consigliera Provinciale di Pari Opportunità con il personale dell’ente in situazione di grave malessere organizzativo con. l’obiettivo di rilevare le criticità e pianificare azioni correttive da proporre alla amministrazione;

-sviluppare carriera e professionalità;

-promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sulle iniziative poste in essere per il benessere lavorativo e pari opportunità;

-riduzione dello stress lavoro-correlato in relazione a lunghe assenze di personale o presenza in servizio con necessità di frequenti assenze per problemi di salute o assistenza a familiari.