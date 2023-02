Comunali nel Sannio: a Ceppaloni si ricandida De Blasio La maggioranza rinnova la fiducia al sindaco uscente, sarà lui a guidare "Uniti per Ceppaloni"

Primi movimenti nei comuni sanniti in vista delle votazioni di primavera: 14 gli enti al voto nel Sannio, tra questi Ceppaloni dove si riparte dal sindaco uscente Ettore De Blasio.

‘Uniti per Ceppaloni’, la compagine cui i cittadini poco meno di cinque anni delegarono a gestire il governo comunale, ha ribadito la propria fiducia alla fascia tricolore in carica. Come spiegano nell'area di maggioranza. "Una decisione ritenuta unanimemente scontata, considerata la serietà, la coerenza e l’impegno che il primo cittadino uscente ha sempre profuso a favore della comunità ceppalonese, peraltro con evidenti e lusinghieri risultati concreti, fiducia riaffermata senza indugi o tentennamenti da ogni singolo partecipante. Il via libera è stato ufficializzato nel corso di una riunione di maggioranza alla quale hanno partecipato anche il segretario nazionale di Noi Di Centro Clemente Mastella e la sen. Sandra Lonardo. Il sindaco De Blasio ha accennato ad alcune delle attività realizzate nel corso del quinquennio, rimarcando una ben nota situazione finanziaria assolutamente deficitaria, certificata da una relazione della Corte dei conti che ha preso in esame l’operato amministrativo 2008-2018, situazione che, con grandi sacrifici, è stata oggi in buona parte risanata. Ha citato poi le progettualità legate al Pnrr, nonché i risultati ottenuti in merito alla gestione dei rifiuti, laddove, a fronte di un aumento vertiginoso della tariffa, il Comune di Ceppaloni, grazie ad una sensibile lievitazione della raccolta differenziata, è riuscito addirittura a diminuire il costo. Assessori e consiglieri di maggioranza presenti hanno espresso pieno sostegno al sindaco De Blasio, offrendo la propria disponibilità alla ricandidatura.

Piena sintonia pure sull’opportunità di ampliare la ‘squadra’, aprendosi ad altre forze politiche, civili e sociali presenti sul territorio, al fine di preparare un programma concreto, partecipato e, soprattutto, realizzabile."