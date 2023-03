Occupazione, Mastella: Benevento cresce, mille nuovi posti di lavoro Il sindaco analizza gli investimenti e annuncia: per la nuova stazione ferroviaria lavori da aprile

“Benevento cresce. Durante la mia amministrazione si arriverà a mille nuovi posti di lavoro per la città”.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella parla di occupazione, sviluppo industriale e commercio e torna sull'importante investimento annunciato per la zona Asi di Ponte Valentino nel campo delle energie rinnovabili.

Il gruppo Solitek, leader in Lituania nella produzione di pannelli fotovoltaici, realizzerà un opificio per la produzione di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo con una importante ricaduta occupazionale per il territori.

“Per la metà di aprile terremo un incontro per i dettagli – prosegue il primo cittadino -. si tratta di un passo del percorso che vede una collaborazione tra Italia e Lituania come testimonia l'incontro del ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso con il ministro dell’Economia e Innovazione lituana Armonaité”.

Infatti i due rappresentanti istituzionali hanno citato il progetto di Benevento quale esempio di grande collaborazione tra Italia e Lituania.

E sullo scalo merci e le zes aggiunge “Purtroppo dipende dai fondi di coesione che dovrebbero arrivare e in cui dovrebbero rientrare anche i finanziamenti per le gallerie cittadine da terminare”. Poi l'annuncio “Da metà aprile partiranno i lavori per la stazione di Benevento. Trenta milioni per un'opera importantissima capace di rinnovare e dare vitalità alla città”.

E poi l'affondo “Stenta, invece, la soluzione per i collegamenti su gomma. La Telesina è stata finanziata solo fino a San Salvatore - Faicchio, manca ancora il tratto fino a Caianello. E anche il tratto già finanziato attende ancora le decisioni del Consiglio di stato per dare il via ai lavori”.