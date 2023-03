Rubano (FI): "Presto notizie positive: si sblocca appalto raddoppio Telesina" Il parlamentare: "Interlocuzione con uffici competenti: infrastruttura cruciale per il Sannio"

"A breve saranno rese note notizie positive per lo sblocco dell’appalto per il raddoppio della strada statale 372 “Telesina”. Questa mattina c’è stata una interlocuzione con gli uffici competenti per seguire con precisione ogni aspetto sul tema. Mi auguro che presto il Ministero delle Infrastrutture e l'ANAS possano illustrare un quadro complessivo ufficiale. L'attesa per questa opera è durata oltre quaranta anni e il finanziamento previsto rappresenta il più alto investimento dal periodo precedente all’Italia Repubblicana. Il cantiere avrà luogo dallo svincolo di San Salvatore Telesino allo svincolo di Benevento, per un’estesa di 23 chilometri e un investimento complessivo di circa 460 milioni di euro. Ho seguito l'iter del primo lotto e sto seguendo le attività di redazione progettuale del secondo lotto attraverso un contatto con l'ANAS, che è la stazione appaltante.

L’impegno promesso durante la mia campagna elettorale credo che lo stia onorando. Tengo a garantire un’attività istituzionale quotidiana per quest’opera, che rappresenterà un'occasione di rinascita non solo per il Sannio e l'Alto Casertano, ma per l'intera regione Campania, con benefici per l'occupazione, il mondo dell’impresa e delle professioni, con consequenziali risvolti anche per la ripresa delle attività commerciali e il turismo. Sempre sulla Telesina, invece, continuano i lavori di manutenzione dei cavalcavia che ho sollecitato personalmente. Esprimo il mio sincero apprezzamento per l'ANAS e, in particolare, per l'ingegnere Nicola Montesano. È importante sottolineare che è in fase di avvio un importante intervento, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro, sul viadotto "Pantano", e che i lavori per i svincoli Fondo Valle Isclero e Solopaca saranno completati a breve.

Continuerò come promesso a monitorare costantemente ogni possibilità di miglioramento per il mio territorio. Finalmente a brevissimo avremo una unica e grande certezza: l’avvio dei lavori per il raddoppio della Telesina sarà realtà!" Così in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia.