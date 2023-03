Lega. Nel Sannio al via il tesseramento e monito contro il "salernocentrismo" Il coordinatore Bocchino: Chiediamo all'onorevole Grant di rappresentare criticità al ministro

La Lega del Sannio ha avviato la campagna del tesseramento per l’anno 2023. Nel corso di un incontro con gli aderenti della Lega dell’Alto Sannio, presenti il coordinatore provinciale Luigi Bocchino ed i dirigenti provinciali Vincenzo Lombardi (responsabile dipartimento infrastrutture e turismo) e Lucio Mucciacciaro (responsabile rapporti con gli Enti e consigliere comunale di Fragneto L’Abate), nonché il consigliere comunale di Fragneto L’Abate Pasquale Iarrusso, si è discusso in particolare delle tematiche legate al grave deficit infrastrutturale del Sannio, “nonché – scrive il coordinatore Bocchino - delle iniziative da mettere in campo per farci uscire dalla marginalità a cui il “salernocentrismo” deluchiano ci ha relegati”.

La Lega dell’Alto Sannio ha richiesto, nelle vie ufficiali, al coordinatore regionale del partito l’europarlamentare Valentino Grant, “di rappresentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini tutte le problematiche che interessano i nostri territori nel rispetto di quelle che sono le vocazioni culturali, ambientali e turistiche del Sannio. La Lega dell’Alto Sannio è pronta a scendere in campo alle prossime elezioni amministrative per segnare una svolta nelle politiche di questi territori nell’ottica di una loro valorizzazione in funzione delle proprie peculiarità e per porre fine alle logiche del centralismo regionale, che ancora una volta intende utilizzare le risorse del Sannio per la risoluzione di problematiche legate ad altri territori regionali. Il Sannio – rimarca il coordinatore Luigi Bocchino - non può continuare ad essere solo la pattumiera della Campania con ricadute negative sul piano ambientale che pregiudicano irrimediabilmente qualsiasi ipotesi di sviluppo legato anche al turismo eco sostenibile”.

Nel corso dell’incontro in accoglimento della richiesta dei trenta sostenitori della Lega di Morcone è stato individuato e nominato quale coordinatore cittadino Mario Domenico Capece che, unitamente al dottore Fulvio Oreste Capece (vice presidente provinciale dell’ordine dei farmacisti di Benevento), Teofilo Galasso, già vicesindaco di Morcone, ed Augusto Simeone, già sindaco di Fragneto Monforte ed assessore provinciale, hanno aderito alla Lega.