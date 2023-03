Oncologia: il Pascale tra i 100 migliori istituti al mondo Il centro dove opera il sannita Ascierto 46esimo, davanti al San Raffaele di Milano

Cè' il Pascale di Napoli tra i migliori 100 istituti per le cure oncologiche al mondo. Lo rende noto 'Sanita' 33', media specializzatop in medicina. La graduatoria si affianca alla classifica dei 300 migliori ospedali "generalisti" del mondo dove si e' classificato al 38 posto il Policlinico Gemelli di Roma, primo tra gli ospedali italiani. In questa classifica l'Italia ha fatto benino: nella top 100 mondiale sono 5 i nostri ospedali e 13 sono nella top 250. Ma nelle graduatorie che riguardano gli ospedali secondo specialita' le cose cambiano, l'Europa e l'Italia si piazzano meglio.

Undici le discipline valutate, in cui si misurano le strutture ed i reparti di 28 paesi del mondo: cardiologia, cardiochirurgia, endocrinologia, neurologia, neurochirurgia, ortopedia, gastroenterologia, urologia pediatria, pneumologia ed oncologia. Quest'anno le strutture valutate sono state 300 di oncologia e cardiologia, 200 per pediatria, 150 di cardiochirurgia ed endocrinologia, 125 per le altre branche. La performance italiana - Nel caso dell'oncologia su 300 valutazioni la parte del leone la fa Milano con l'Istituto Europeo di Oncologia creato da Umberto Veronesi al 12 posto, l'Istituto Nazionale dei Tumori al 17 posto e l'Istituto Clinico Humanitas al 25 . Seguono il Policlinico Gemelli (38 ), l'Ospedale Niguarda di Milano (41 ), l'Istituto Pascale di Napoli (46 ), le Molinette di Torino (60 posto), il Reparto di oncologia dell'AO di Padova (64 ), l'UO di Oncologia del San Raffaele di Milano (78 ), l'Irccs di Candiolo (Torino): in tutto dieci strutture nei primi 100 posti.