Sanità, Mortaruolo: Mastella che intende fare? Il consigliere regionale del Pd: essenziale aprire un dibattito sulla questione

“Ho letto con interesse ed estrema attenzione le considerazioni del Sindaco Mastella sulla dirigente dell'Azienda Ospedaliera San Pio. Il tema della Sanità, in questo territorio in special modo, è in testa all’agenda di chiunque si occupi di politica o ricopra incarichi amministrativi, in primis il Sindaco della città capoluogo".

Così in una nota il Consigliere regionale della Campania, Erasmo Mortaruolo (PD). "Per quel che mi riguarda e per il ruolo che rivesto, sono pronto a fare la mia parte e dare un contributo in un’ottica di collaborazione tra istituzioni come paventato da Mastella nel suo intervento. Ben venga anche l’invito di Mastella rivolto alla dirigente a lavorare in sintonia: l’unica cosa che tuttavia mi preme sapere, al netto della carta di Bucarest e dei dati dell’Ocse, è quali iniziative, perché questo aspetto ancora non mi è chiaro, il primo cittadino intenda suggerire per migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario del San Pio e dare nuovo impulso all’intero comparto. Ritengo utile l’apertura di un dibattito sulla questione e pertanto mi aspetto una proposta circostanziata su cui ragionare”.