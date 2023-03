Fortunato candidato sindaco per FI. Parte da noi: "Ma se era segretario del PD?" Dopo l'annuncio Pepe, Cicatiello, Mortaruolo e Iavarone: "Pd non è maglia o taxi"

"Apprendiamo dalla stampa la candidatura a sindaco di Morcone in pompa magna sostenuta da tutto il gotha di Forza Italia, di Costantino Fortunato. Si potrebbe dire che questa circostanza rappresenta un vero e proprio caso di studio che ben evidenzia le ragioni per le quali da mesi denunciamo la necessità di un cambio di metodo nella selezione della classe dirigente, soprattutto nei livelli di governo locale." Così in una nota congiunta il coordinamento sannita "Parte da noi", Antonella Pepe, direzione nazionale PD, Antonio Iavarone, membro dell'assemblea nazionale Pd, Lorenzo Cicatiello, segretario di Articolo 1, e Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale del Partito democratico, intervengono in merito alle elezioni amministrative di Morcone.



"Tralasciamo cosa abbia spinto in questi anni il pellegrinaggio continuo tra le diverse forze politiche. Tuttavia, solo qualche mese fa il Dott. Fortunato compariva quale segretario di circolo del Partito democratico di Morcone, poi magicamente sostituito dalla dott.ssa Antonietta Fortunato, anche esponente della segreteria provinciale. Un legame, evidentemente, ascrivibile più a qualche esponente democratico, quando i tempi erano più floridi, che alla comunità democratica, ai suoi valori ed i suoi ideali.

Il partito democratico non può essere una maglia che si indossa all’occorrenza o il taxi da utilizzare per interessi di natura personale, ottenere magari qualche incarico, salvo scendere quando il vento cambia.

Le forze sane di Morcone presenti in ogni partito, a partire da quello democratico, aiutati dal nuovo corso e dalla nuova segreteria nazionale di Elly Schlein, possono assumere nuovo vigore e sconfiggere definitivamente questi vecchi metodi che hanno favorito l’accrescersi di piccoli poteri locali a danno delle comunità e dei nostri territori.

Siamo convinti - concludono - che i cittadini di Morcone sapranno respingere l’ennesimo trasformismo e premiare, invece, il lavoro, l’impegno, la trasparenza e la buona amministrazione rappresentata dal sindaco Luigino Ciarlo e la sua squadra."