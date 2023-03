Golf club a Benevento, il Pd: "Ci sono troppe incongruenze" "Variante al Puc inadeguata a intervento imprenditoriale così ampio"

"Sulla proposta di realizzazione del "Tierra Samnium Golf Club" bisogna sgombrare il campo da ogni equivoco relativo alle procedure in corso".

Così in una nota stampa il gruppo del Pd al Consiglio Comunale di Benevento.

"Non è in discussione il merito dell'intervento privato né le sue finalità - spiegano gli esponenti Dem - ma su alcuni punti è necessario un approfondimento. A partire dai contenuti della variante al Puc proposta, per noi inadeguata a un intervento di natura prettamente imprenditoriale di così ampia portata. Inoltre, occorre chiarire se la recente richiesta di autorizzazione presentata dalla società "Tierra Samnium Golf Club" costituisce una formale rinuncia al campo di Golf o un tentativo propedeutico di eseguire lavori di sistemazione delle aree".

"Proseguendo - continuano i consiglieri del Pd - andrebbero chiarite diverse incongruenze tra quanto riportato nella relazione al progetto in merito alla mancanza di vincoli di natura paesaggistica e le informazioni presenti nel sito "Sitap Ministero della Cultura" che evidenzia la presenza di un vincolo ex art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) relativo al corso d'acqua denominato "Vallone delle Cornacchie". Infine, appare necessaria la Valutazione Ambientale Strategica (Vas), richiesta per legge quando si modifica una destinazione d'uso".

"Nessun atteggiamento pregiudiziale, da parte nostra, - conclude il gruppo Pd - ma prima di procedere, anche a tutela dei privati investitori, sarebbe opportuno fugare ogni elemento di criticità".