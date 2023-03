Via Annunziata in stato pietoso. De Lorenzo: "Quando ultimi lavori?" Interrogazione del consigliere Pd: "Pericoloso sia per passanti che per veicoli"

"Quali sono gli ultimi lavori di manutenzione realizzati su via Annunziata? E quali quelli programmati?"- a chiederlo è Giovanni De Lorenzo, consigliere comunale del Partito Democratico e primo firmatario di un'interrogazione rivolta al Sindaco e agli assessori al Patrimonio e ai Lavori Pubblici. L'atto è stato sottoscritto anche dagli altri consiglieri Dem Floriana Fioretti, Raffaele De Longis e Marialetizia Varricchio.

Nella sua interrogazione, De Lorenzo evidenzia come via Annunziata oggi sia un susseguirsi di buche e mattonelle sollevate, sconnesse, rotte e staccate dal fondo stradale, soprattutto nel tratto compreso fra la Rocca dei Rettori e la Prefettura. "Una situazione indecorosa e di pericolo sia per i passanti che per i veicoli".

"Inoltre- sottolinea l'esponente Pd - parliamo di un luogo di passaggio di un elevato numero di utenti, anche turisti, vista la prossimità con la Rocca dei Rettori. Insomma, sarebbe lecito attendersi tutt'altra attenzione".

Da qui l'iniziativa dei consiglieri del Pd che chiedono all'Amministrazione, in mancanza di interventi già programmati, di adoperarsi prontamente per ripristinare una condizione di sicurezza e decoro per via Annunziata.