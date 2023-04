Mastella: "Vicino a Jureskin: tifosi siano civili" Il sindaco: "La sconsideratezza di qualche invasato può mettere in discussione civiltà"

"Condanniamo con fermezza gli autori di questo gesto violento e ingiustificabile: a nome della città, chiedo scusa al calciatore Roko Jureskin", così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo avere appreso dell'aggressione ai danni del giocatore croato del Benevento avvenuta in una strada della città.

"La sconsideratezza di qualche invasato non può mettere in discussione la sportività e la civiltà di Benevento.

Il mio invito e la mia esortazione a tutti i tifosi é che il finale di campionato sia vissuto con compostezza e fair play, in qualunque caso".