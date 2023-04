Forza Italia: a Montesarchio aderisce Dello Iacovo "Naturale sviluppo del percorso iniziato alle politiche accanto a Rubano"

"Per costruire un partito con le basi solide, quale figura migliore di un imprenditore edile? A Montesarchio, Carmelo Dello Iacovo ufficializza il suo ingresso in Forza Italia. Da validissimo titolare di azienda, la new entry ha già le idee ben chiare"

“La mia adesione al partito è il naturale sviluppo di un percorso politico iniziato alle recenti elezioni politiche accanto all’onorevole Francesco Maria Rubano - ha dichiarato Dello Iacovo. Ho scommesso sul rinnovamento e sono convinto più di prima della scelta fatta.

Avevo immaginato un mio impegno in occasione delle elezioni comunali di Montesarchio ma ho deciso di fare un passo di lato: ho inteso fare sintesi manifestando il mio sostegno alla lista dell’avv. Sandomenico su indicazione dell’On.le Rubano. A breve con il coordinatore cittadino Aniello Mazziariello metteremo in campo ogni azione per rilanciare il partito nella città".