Greco: "Piazza Duomo? Ci vuole coraggio a criticare Mastella" "Censure che vengono da chi ha lasciato all'amministrazione solo problemi da risolvere"

“Ci vuole un bel coraggio a contestare l'Amministrazione Mastella sulla struttura di "Piazza Duomo": progetto voluto, implementato e realizzato interamente dalle precedenti amministrazioni, a cui giocoforza andranno attribuite le relative responsabilità, sia sotto l'aspetto politico che amministrativo. E sul punto, non vale aggiungere che, è ferma la volontà di questa Amministrazione di porre rimedio, nei limiti del possibile, alle evidenti lacune e criticità ereditate dai precedenti "malgoverni", tra cui quelle afferenti il progetto Duomo, attraverso azioni mirate alla riqualificazione della struttura, così come avvenuto, in via esemplificativa, in Via Galanti, Parco Verde e Teatro Comunale, strutture, queste, completamente abbandonate e tornate a nuova vita grazie allo strenuo impegno profuso da questa Amministrazione. Pertanto, non resta che constatare, seppur con sommo stupore, che tali censure provengono da chi ha lasciato in "dote" a questa Amministrazione solo problemi da risolvere”.

Così, in una nota, il consigliere di maggioranza e componente della segreteria politica del Sindaco, Alboino Greco.