Onlus esentate da pagamento occupazione suolo pubblico. Megna: "Bene così" La consigliera di Civico 22: "Accolto il nostro invito: un piccolo gesto per sostenere associazioni"

Giovanna Megna, consigliera comunale di Civico 22 interviene per commentare l'ok dell'amministrazione alla proposta di esentare dal pagamento del tributo per l'occupazione temporanea del suolo pubblico le onlus: "Esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento da parte dell’amministrazione della proposta avanzata negli scorsi mesi di esentare le Onlus dal pagamento del tributo di 50 euro per le attività che si svolgono periodicamente sulle strade cittadine.

È una piccola goccia nel mare, ma per le associazioni che nella maggior parte dei casi vivono di autofinanziamento, anche l’esborso di una somma minima può diventare oneroso.

È indiscutibile, al contrario, l’apporto su diversi settori, dalle attività culturali a quelle sociali, all’integrazione di attività di tipo sanitario, come quella di prevenzione e screening oncologico, rivelatasi fondamentale soprattutto negli ultimi anni, quando sul sistema nazionale sanitario si sono abbattute le note criticità dovute alla pandemia.

Molte associazioni proprio negli ultimi hanno avuto difficoltà a sopravvivere alla crisi e siamo stati sollecitati ad intervenire per poter alleviare almeno in parte gli oneri legati alle attività di piazza, particolarmente richieste dall’utenza.

La delibera di giunta di recente approvata che sancisce l’esenzione è frutto del lavoro svolto nelle commissioni servizi sociali, attività produttive e bilancio, grazie alla condivisione di tutti i consiglieri che sin da subito hanno raccolto il nostro invito, contribuendo allo studio della normativa e alla verifica di esperienze di altri comuni, un piccolo gesto per venire incontro e sostenere le attività delle associazioni".