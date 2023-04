De Luca a Campania alleva: "Sannio modello di eccellenza per la zootecnia" Il governatore alla manifestazione sannita: "Regione è con voi"

Il governatore De Luca a Campania Alleva in un pienone assoluto: "Consideriamo questo un patrimonio della nostra regione e del nostro paese. Dobbiamo tutelarlo, dobbiamo tutelare il latte e fare uno sforzo per avere allevamenti modello, come qui nel Sannio. Una zootecnia superiore a quella dell'Olanda e della Baviera, la regione c'è e vi darà una mano"

Davide Minicozzi, protagonista dell'organizzazione come presidente dell'associazione allevatori Campania e Molise accoglie De Luca annunciando: "Campania Alleva diventerà un marchio che certificherà la qualità. Va dato alla Regione di esserci stata accanto concretamente"

E il governatore replica: "Ringrazio gli allevatori: sono qui per rispetto ma vi faccio i complimenti perché è una manifestazione di tipo straordinario. Questo evento deve diventare un evento annuale e uno degli eventi più importanti d'Italia. Deve diventare l'equivalente di Vinitaly nel campo della zootecnia. Se il settore si riqualifica giovani di impegneranno, creeranno altre aziende e diventerà settore all'avanguardia in Italia "