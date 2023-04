Campo da Golf, ok in consiglio comunale alla variante al Puc Ma l'opposizione: "Progetto per ricchi e che porterà via un sacco di acqua a scopo ludico"

Il Consiglio comunale, dopo aver preliminarmente respinto una pregiudiziale presentata dalla minoranza (7 voti favorevoli e 19 contrari) e approvato gli emendamenti presentati dalla maggioranza (17 voti favorevoli e 7 contrari), ha dato il via libera alla variante al PUC vigente relativamente al progetto per la realizzazione di un campo da golf con annesso complesso sportivo-turistico di notevole interesse pubblico denominato “Tierra Samnium Golf Club” (19 voti favorevoli e 7 voti contrari).

Polemiche sollevate dall'opposizione, che ha parlato di un progetto dedicato ai ricchi, che certo non ha ricadute sociali per la città e per contro potrebbe portare diversi danni, visto anche il grande dispendio idrico che richiede.

Nel merito è intervenuto anche il sindaco Mastella: "Vorrei tranquillizzare tutti. I consumi agricoli sarebbero di gran lunga superiori a quelli legati all'attività sportiva. In più sul fronte idrico abbiamo messo in campo politiche molto molto positive, anche con la Diga di Campolattaro. Attraverso questo rendiamo Benevento centrale, e il golf sarà per tutti, non per ricchi, per creare riconoscibilità. Non serve ostilità preconcetta: l'area non viene edificata con grandi volumetrie. Non penso sia un male far riconoscere Benevento: uno dei nostri limiti è proprio quello della riconoscibilità, invece così facciamo un zoom su Benevento"

Successivamente l’assise consiliare, ha anche approvato all’unanimità le modifiche e integrazioni al regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale e le modifiche e integrazioni al regolamento del Consiglio comunale.

Inoltre, il Consiglio ha anche approvato i vari debiti fuori bilancio all’ordine del giorno.