"Mio impegno a incentivare investimenti nel Sannio e alto casertano" Così il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano

"Valorizzare le risorse del Sannio e dell’alto casertano ed incentivare gli investimenti imprenditoriali sui territori". E’ questo l’obiettivo della due giorni di incontri, organizzata da Francesco Maria Rubano, presso l’ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia.

Il parlamentare di Forza Italia è stato accolto dall’ambasciatrice lituana, Dalia Kreiviene, con cui ha condiviso la "volontà di rafforzare le relazioni economico culturali fra i due Paesi e di sviluppare la collaborazione in vari settori, tra cui quello delle energie rinnovabili, essenziali nell’ottica di uno sviluppo ecosostenibile. Nel corso del confronto, cui ha presenziato una delegazione di imprenditori, l’ambasciatrice Kreiviene ha illustrato il recente e importante investimento realizzato a Benevento dall’azienda lituana Solitek, leader nella produzione di pannelli fotovoltaici ed accumulatori di energia. L’incontro e’ stato presenziato proprio dall’imprenditore Vidmantas Janulevicius, patron di Solitek e presidente degli industriali Lituani".

“Presso il Ministero del Made in Italy seguirò costantemente e personalmente il fondamentale iter burocratico di carattere finanziario relativo all’investimento nel Sannio - assicura Rubano - affinché possa realizzarsi in tempi rapidi il progetto che porterà sviluppo e posti di lavoro nel Sannio e in tutta la regione Campania. Sempre presso gli uffici del governo verificherò con attenzione un‘altra procedura che il commissario straordinario di governo per le zone Zes dovrà varare”.

Rubano, inoltre, è stato "invitato alla cerimonia di inaugurazione di un ultimo insediamento produttivo realizzato dal noto industriale Vidmantas Janulevicius che si terrà a settembre a Vilnius, capitale della Lituania". “Saranno messe in campo ulteriori iniziative capaci di creare opportunità per i giovani, le famiglie e le imprese” spiega il parlamentare di Forza Italia che "nelle prossime settimane avrà un incontro presso la sede del Parlamento europeo a Roma dove, con l’ambasciatrice Kreiviene e l’amministratore del gruppo imprenditoriale Solitek, sarà ricevuto dal capo delegazione di Forza Italia, Fulvio Martusciello. Ed e’ anche in calendario un incontro organizzato dall’onorevole Rubano con il Vicepremier e Ministro per gli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e i rappresentanti lituani per rafforzare l’alleanza economica che il parlamentare sta promuovendo sul territorio".

