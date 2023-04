Ambrosone: "Rubano non si prenda meriti che non ha su Solitek" L'assessore: "Il suo coordinatore ha bollato l'investimento come miserrimo e goccia nell'oceano"

“L’onorevole Rubano, che era rimasto nel bagno di Montecitorio così a lungo da non riuscire a votare il Def, evidentemente l’indomani si è sentito meglio e si è recato all’ambasciata lituana. Che faccia visita ad una sede diplomatica ci sta, ma non ci sta, invece, che tenti, come suo solito, di darsi meriti che non ha, ‘tirando per la giacca’ un’ambasciatrice e un importante gruppo industriale. Lui con la scelta del gruppo lituano Bod di insediarsi a Benevento non c’entra assolutamente nulla."Siamo sicuri poi che il deputato abbia riferito all'ambasciatrice la posizione ufficiale del suo partito cittadino, espressa tramite il suo coordinatore che ha bollato con i vocaboli 'miserrimo' e 'goccia nell'oceano' l'investimento dei

lituani. Se avesse portato con lui il suo coordinatore cittadino avrebbe rischiato l'incidente diplomatico!"."

"L’investimento SoliTek si farà nel capoluogo sannita, così come annunciato nel recente incontro a Palazzo Mosti, grazie all’azienda che ha scelto il nostro territorio e ad una sinergia istituzionale che vede protagonisti Comune di Benevento, Asi, Regione, Commissariato Zes e ministero dell’Impresa, non certo Rubano. Giù le mani! Tenti di essere serio e credibile, se ci riesce, evitando di fare l’illusionista! ‘A ciascuno il suo’, come diceva Sciascia”. Così l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone, a proposito della dichiarazione del parlamentare di Forza Italia sull’insediamento SoliTek a Benevento.