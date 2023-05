Mastella: "Su Moro qualcuno ha messo becco e ha depistato tutto" Al convegno sul 45°anniversario di Via Fani. E sulle riforme: "Maggioranza rischia sconfitta"

"Sono rammaricato e credo che su Moro qualcuno ha messo becco, qualcuno che ha depistato tutto. Lo ha detto l'ex esponente della Democrazia cristiana e sindaco di Benevento , Clemente Mastella, al convegno "L'eredita' di Aldo Moro - 45mo anniversario della strage di Via Fani" in corso presso palazzo della Minerva a Roma.

"Non rimane nulla, l'eredita' di Moro e' finita con Moro". Ha proseguito Clemente Mastella. "L'eredita' rimane fine a se stessa. Alcune cose terminano con la presenza di alcuni leader", ha aggiunto. "Moro non ha mai immaginato di fare l'accordo di governo con il Pci", riteneva piuttosto che affinche' l'Italia fosse "una democrazia compiuta bisognasse compiere un passo in avanti per la Dc al governo o il Pci al governo in una logica di alternanza", ha concluso.

E sulle riforme: "Non ci sara' mai ne' capo, ne' coda da questo punto di vista" infatti "e' difficile fare le riforme- Le istituzioni vengono cambiate dal Parlamento come tale", la maggioranza rischia una "sconfitta autentica", ha concluso.