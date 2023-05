Elezioni Comunali: buona l'affluenza nel Sannio alle 19 Affluenza più alta a Ponte, la più bassa a Castelpagano. Bene anche Montesarchio

Buona l'affluenza nei quattordici comuni al voto nel Sannio alle 19: si attesta al 41,57 per cento, con tre punti in più rispetto alla media regionale. Affluenza più bassa rispetto a quella del 2018, che alle 19 si attestava al 47,43 ma c'è da tenere in considerazione che cinque anni fa si votava in una sola giornata, mentre in questa tornata si potrà votare fino alle 15 di domani.

Per quanto attiene ai singoli comuni alta l'affluenza a Ponte, dove alle 19 aveva già votato il 51,6 per cento degli aventi diritto, mentre è Pontelandolfo l'unico comune in cui si supera l'affluenza del 2018, allora al 25,9 per cento oggi al 33,2. A Castelpagano invece l'affluenza più bassa, con il 26,9 per cento degli elettori che alle 19 si era recato alle urne.

Mentre a Montesarchio, il comune più grande al voto, alle 19 aveva votato il 40,7 per cento degli aventi diritto.