In Consiglio comunale arrivano le nuove tariffe Tari Il 22 maggio si discuterà anche del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale, da tenersi in modalità mista, per lunedì 22 maggio alle ore 9:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) modifica e integrazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

2) approvazione tariffe TARI anno 2023;

3) ratifica della delibera di Giunta n. 52 del 28 marzo 2023 avente ad oggetto: “Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio provvisorio 2023”.