Rissa Piazza Piano di Corte, Pd: "Solidarietà alla comunità cinese" "Episodi di violenza in aumento: costruire nuove forme di socialità"

Anche il Gruppo Pd al Comune di Benevento interviene sul caso di Piazza Piano di Corte, con la rissa che ha visto coinvolti anche alcuni studenti cinesi del conservatorio: "

"La cronaca ci consegna, purtroppo, l'ennesimo episodio di violenza nel centro storico della Città. È doveroso, pertanto, ribadire che ogni forma di violenza va combattuta e respinta, così come è giusto evidenziare che non possono trovare alcuna forma di cittadinanza manifestazioni di intolleranza. Alla comunità cinese, dunque, tutta la nostra solidarietà. Allo stesso tempo, però, se è vero che sono in aumento gli episodi di violenza che vedono protagonisti i giovani è perchè esiste una condizione di disagio sempre più evidente. Anche in Città. Occorre allora lavorare sulle politiche generazionali e intervenire sul disagio sociale mettendo al centro dell'agenda politica prevenzione, educazione e recupero sociale. Impegni che devono camminare di pari passo con sicurezza urbana, controllo del territorio e potenziamento del sistema di videosorveglianza .

La città di Benevento per acquisire una identità positiva per i suoi ragazzi deve interrogarsi su come costruire nuove forme di socialità, potenziando un coordinamento di iniziative di formazione e informazione che parta dalle scuole, ed affronti il tema dal punto di vista sociale, culturale, di legalità e di civiltà".