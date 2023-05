Elezioni Comunali: nel Sannio stessa affluenza del 2018 Giù il numero dei votanti a Montesarchio: dal 73 al 67per cento

Affluenza pressoché intatta nel Sannio per le elezioni amministrative.

Nel 2018 si era attestata al 66,97 per cento, mentre nella tornata che ha visto chiudersi le urne un'ora fa l'affluenza si ferma al 66,35 per cento.

In calo a Montesarchio, comune più grande al voto, dove dal 73,37 per cento del 2018 si è scesi al 68,76 per cento di questa tornata.

In aumento invece il dato di Ceppaloni: qui dal 74,9 per cento del 2018 si è saliti al 76,14 per cento.

In aumento l'affluenza anche a Ponte (dal 75 al 75,24 per cento) a Pontelandolfo (dal 41,55 al 48,62 per cento) a San Leucio del Sannio dal 64,25 al 66, 6 per cento a San Lorenzo Maggiore (dal 67,7 al 75,65 per cento)

In calo invece a San Lupo (Dal 54 al 51 per cento) a Bucciano (dal 82,18 percento al 78,4 per cento).