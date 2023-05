Elezioni Comunali: a Castelpagano vince l'uscente Bozzuto Netta affermazione sullo sfidante

Eletto il sindaco di Castelpagano: si tratta dell'uscente Giuseppe Bozzuto che alla guida della lista “Patto per Castelpagano” si afferma con 616 voti, e dunque una percentuale del 73 per cento, una vittoria netta sull'avversario Donato Bozzuto che con la lista “Nuovi Orizzonti” si ferma a 225 voti, il 26,75 per cento del totale.