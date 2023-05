Pasquale Viscusi resta alla guida di Frasso Telesino Per il sindaco uscente riconferma con il 67 per cento dei voti

Pasquale Viscusi confermato alla guida del Comune di Frasso Telesino. Con 977 preferenze e il 67,85 per cento dei voti la fascia tricolore uscente con la lista 'Continuiamo Insieme' resta sullo scranno più alto del Municipio per i prossimi cinque anni. Mentre per la sfidante Evelina Grifone alla guida della compagine 'Frasso Viva' è andato il 32,15 per cento dei voti per un totale di 463 preferenze.