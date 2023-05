Elezioni comunali. Sandomenico: "Grazie Montesarchio: sarò sindaco di tutti" Il neo eletto primo cittadino: "Ora al lavoro per il bene della città"

“Non ho parole per esprimere tutta la mia gratitudine ai cittadini di Montesarchio”, queste le prime parole di Carmelo Sandomenico, eletto Sindaco di Montesarchio con la Lista ‘13001’.

“È stato un mese intenso e impegnativo per me e per tutti i candidati, ma oggi questo lavoro è stato ripagato con una grandissima fiducia che ci onora e gratifica. Sarò il Sindaco di tutti, come ho sempre detto anche in campagna elettorale, un sindaco con la porta sempre aperta. L’elenco delle persone da ringraziare è davvero lungo e nei prossimi giorni sarà un piacere poterlo fare personalmente. Adesso però, mi sia consentito ringraziare, mia moglie, i miei figli e tutta la mia famiglia per il sostegno che mi hanno dato in questo periodo. Grazie a tutti ancora una volta, dadomani saremo al lavoro per il bene di Montesarchio”.