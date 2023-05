Elezioni Comunali: a Bucciano vince Pasquale Matera Trionfo netto per il fratello del Senatore di Fratelli d'Italia

Netta affermazione a Bucciano per Pasquale Matera, fratello del sindaco uscente Domenico nel frattempo diventato Senatore di Fratelli d'Italia. La lista “Per Bucciano” arriva a 1005 voti, pari al 69,74 per cento del totale.

Si ferma a 222 voti, pari al 15,4 per cento del totale la lista Viva Bucciano guidata da Vincenzo Iuliano. Più indietro “Costruiamo il Futuro” con Vincenzo Mennitto che arriva a 214 voti, pari al 14,8 per cento.