Ovidio Valerio Testa è il nuovo sindaco di Pontelandolfo In campo con la lista 'Pontelandolfo Rinasce'

Ovidio Valerio Testa è il nuovo sindaco di Pontelandolfo. Chiamati al voto nella tornata elettorale del 14 e 15 maggio appena conclusasi, i cittadini hanno scelto candidato sindaco della lista 'Pontelandolfo Rinasce' a cui è andato il 54,45 per cento dei consensi (807) voti, mentre al sindaco uscente Gianfranco Rinaldi in campo con la compagine 'Partecipazione e Libertà' per il terzo mandato consecutivo si ferma al 45,55 per cento delle preferenze (675) voti.