Elezioni Comunali. Abbate (Ndc): "Rubano? Vende fumo, pensi alle sue sconfitte" Il consigliere regionale: "Ha perso a Morcone ma spaccia quella di Ceppaloni per vittoria di FI"

"Il deputato di Forza Italia Rubano vende fumo. Non solo sorvola sulle pesanti sconfitte subite da Forza Italia anche in questa tornata come nel comune di Morcone (secondo centro sannita al voto per peso demografico), ma travisa pure i fatti spacciando per una vittoria di Forza Italia, quella arrivata a Ceppaloni. Qui un minestrone grottesco vedeva gli uni accanto agli altri storici esponenti della sinistra antagonista e Dem che vedono il centro-destra come fumo negli occhi. E poi il suo vice commissario. Provi, se ha il coraggio, a proporre a livello regionale o nazionale una tale ammucchiata bizzarra. Sarebbe tacciato di follia politica. Rubano non sommi le mele con le pere, perché la vittoria a Ceppaloni c'entra con la politica e i partiti nazionali come i cavoli a merenda". Così in una nota il consigliere regionale di NdC Luigi Abbate.