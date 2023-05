Elezioni Comunali. Cataudo: "Vittoria che sa di popolo" E a Montesarchio Sandomenico esulta: "Ringrazio tutti: ora al lavoro per la città"

Arriva da Ceppaloni il dato più significativo della due giorni di amministrative del Sannio con il sindaco uscente Ettore De Blasio, esponente mastelliano, sconfitto da Claudio Cataudo consigliere provinciale ed esponente di Forza Italia. Esultano Cataudo e il parlamentare sannita di Forza Italia, Rubano che parlano di schiaffo a Mastella.

Il neoeletto sindaco infatti ha dichiarato: “Vittoria che sa di politica e di popolo. I nostri concittadini hanno creduto in un progetto e avuto il coraggio di fare una scelta libera. Una scelta non condizionata da promesse e da minacce politiche. E' una svolta per la nostra comunità. Si ricomincia da dove abbiamo lasciato”.

E Rubano: “Una vittoria importante, strategica, ma scontata perché da qualche tempo avevamo inaugurato il cambiamento nel Sannio. Un dato in continuità col risultato che mi ha visto protagonista a Ottobre. E' stato sconfitto non solo Mastella ma in particolare il suo modo di fare politica”.

Per contro i mastelliani minimizzano, parlando di una sconfitta figlia del mancato impegno in prima persona del leader di Noi di Centro, e replicano ricordando le sconfitte di Forza Italia a Morcone.

Significativa anche la vittoria di Sandomenico a Montesarchio, con un'affermazione netta sul vicesindaco uscente Annalisa Clemente: “Oggi voglio solo ringraziare i miei concittadini: ora al lavoro per la città”.