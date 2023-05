Elezioni comunali. Noi di Centro: "Rubano ha straperso, ma parla di vittoria" Il coordinamento provinciale: "Che faccia tosta, guardi San Salvatore e Morcone"

"Rubano ha straperso le amministrative nel Sannio e parla addirittura di vittoria. Ci vuole una bella faccia tosta! Forse non ha letto i dati della vicina San Salvatore Telesino dove l'amico Romano lo ha praticamente annientato, oppure quelli di Morcone dove il suo candidato sindaco è stato sonoramente battuto da Ciarlo e potremmo continuare a lungo. Al cantastorie Rubano diciamo che lo attendiamo al varco delle provinciali, delle europee e delle regionali". Così in una nota il coordinamento provinciale Noi di Centro.

"In provincia di Benevento non c'è coalizione che possa aspirare a vincere senza l'apporto del movimento di Mastella, così come anche in Campania il nostro gruppo è determinante per la vittoria", prosegue l'analisi all'indomani del voto per le amministrative. "La nostra consigliera regionale Iodice ha stravinto con il sindaco Trombetta a Marcianise, un nostro dirigente, Scialdone, è stato eletto sindaco a Vitulazio, abbiamo anche altri consiglieri eletti nei comuni al voto a Napoli e Salerno. Siamo presenti sul territorio regionale e siamo pronti per i prossimi appuntamenti elettorali, ad iniziare da provinciali ed europee", si legge ancora. "Sceglieremo coalizione e alleanza per affinità di valori, idee e programmi ma sicuramente è complicato andare avanti con chi quotidianamente determina alleanze bizzarre ed estemporanee pur di venire contro di noi. Non solo a nel Sannio ma anche a Marcianise dove qualcuno aveva immaginato di mettere in difficoltà la nostra consigliera regionale ed invece è stato sonoramente battuto o a Vitulazio dove un nostro dirigente è stato quotidianamente ostacolato e ha vinto contro tutti. L'alleanza o c'è dappertutto oppure ci regoleremo di conseguenza", conclude la nota dei mastelliani.