Dalla Provincia gli auguri ai sindaci eletti nel Sannio Lombardi: "Necessaria sinergia istituzionale"

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha inviato un messaggio di congratulazioni ai Sindaci eletti nel Sannio nella tornata elettorale amministrativa del 14 e 15 maggio scorso.

Nell’augurare agli eletti buon lavoro nell’espletamento del mandato ricevuto, il Presidente Lombardi ha sottolineato come la congiuntura economica e sociale solleciti ancor di più la responsabilità degli Amministratori pubblici locali.

E’ pertanto sempre più necessaria la sinergia delle Istituzioni per far fronte ai problemi sul tappeto: il Presidente della Provincia ha assicurato la più ampia disponibilità alla cooperazione istituzionale nell’affrontare i problemi sul tappeto in particolare in sede di Assemblea dei Sindaci.