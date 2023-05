Pd Benevento: la maggiornaza mastelliana in preda alla sindrome del Fonzarelli "Non riescono a pronunciare il termine "sbagliare" anche quando hanno torto marcio

"Sono mesi che spieghiamo ai consiglieri e agli assessori mastelliani che a piazza Cardinal Pacca non si poteva fare un parcheggio per autobus. Non si poteva fare perché quella piazza era logisticamente troppo delicata e perché sotto all'asfalto si trovava un tesoro archeologico che sarebbe emerso subito.

Solo la settimana scorsa, il vicesindaco De Pierro e il consigliere De Pierro dichiaravano: “Il progetto andrà

avanti. Proprio nella giornata odierna comuni riflessioni con la Soprintendenza hanno confermato che non

esiste nessun pericolo che il piano progettuale possa subire limitazioni.

Oggi, invece, i mastelliani ci fanno sapere che il "piano progettuale" ha subito una limitazione e quel parcheggio si costruirà fuori dalle mura della città antica. È un evento lieto per la città e, come abbiamo ribadito ieri mattina durante una conferenza stampa in piazza Cardinal Pacca, siamo contenti che il buonsenso abbia prevalso.

Ci dispiace, invece, leggere una lunga e fumosa nota sempre a firma del duo De Pierro e Picariello in cui, tra le quasi tremila battute usate per non dire nulla, mancano le poche e semplici parole che avrebbero dovuto avere il buon gusto di pronunciare: scusate, abbiamo sbagliato, ma serve comprensione! La sindrome del “Fonzarelli”, meglio conosciuto come Fonzie, tra i protagonisti della serie di successo Happy Days degli anni ‘70, è una brutta gatta da pelare (tra le caratteristiche più spiccate di Fonzie c’era quella di non riuscire a pronunciare il termine “sbagliare” anche quando aveva torto marcio)".